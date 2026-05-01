Finale Ligue des champions PSG/ARSENAL O’ Korrigan Gourmand Trélévern

Trélévern

Finale Ligue des champions PSG/ARSENAL

O’ Korrigan Gourmand 10 rue des plages Trélévern Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Quoi de mieux qu’une retransmission de cette finale qu’on espère tous anthologique Ô Korrigan Gourmand sur Terrasse couverte, grand écran et sonorisation pro !!!

Galettes saucisses de Lannion au programme et pas que !!! Venez nombreux !!!

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération .

O’ Korrigan Gourmand 10 rue des plages Trélévern 22660 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 42 66 04 90

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English :

L’événement Finale Ligue des champions PSG/ARSENAL Trélévern a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose