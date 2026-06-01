Nasty Kitten O’ Korrigan Gourmand Trélévern

Trélévern

Nasty Kitten

O’ Korrigan Gourmand 10 rue des plages Trélévern Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Nasty Kitten est un groupe de reprise pop-rock composé de quatre musiciens locaux deux femmes et deux hommes, originaires du Trégor, entre Lannion, Trélévern et Trévou-Tréguignec.

Le groupe propose un voyage musical des années 70 à nos jours, à travers des chansons pop-rock que tout le monde connaît et aime retrouver. La particularité de Nasty Kitten ? Aller chercher ces titres incontournables que le public adore entendre, mais peu repris sur scène. Un répertoire soigneusement choisi, loin des standards pour surprendre les spectateurs.

Avec quatre voix complémentaires, une énergie communicative et un véritable plaisir de partager la musique en live, Nasty Kitten crée une ambiance chaleureuse et festive où chacun peut chanter, vibrer et se laisser emporter par des mélodies familières… revisitées avec fraîcheur et authenticité.

Nasty Kitten les chansons que vous aimez, celles que vous n’entendez pas partout !

Venez profiter de votre soirée dès 19 H et réservez votre repas Cochon Grillé fait maison.

Menu unique pour cette soirée mémorable ! Plat/dessert

Réservation sur le site internet ou par téléphone.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération .

O’ Korrigan Gourmand 10 rue des plages Trélévern 22660 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 42 66 04 90

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English :

L’événement Nasty Kitten Trélévern a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose