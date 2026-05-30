Conte musical Fernand et sa régulière O’ Korrigan Gourmand Trélévern

Informations pratiques

Trélévern

Conte musical Fernand et sa régulière

O’ Korrigan Gourmand 10 rue des plages Trélévern Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 21:00:00

fin : 2026-08-08 23:00:00

Date(s) :

2026-08-08

La France découvre les plaisirs des premiers congés payés…

Fernand et sa régulière Conte musical construit autour de chansons françaises des années 1930, d’Arletty, Mistinguett et Fréhel, avec Mickaël Jehanno et Moona Gay.

Ohé les copains, venez vous rincer la gueule, ce soir je suis toute seule, il est mort ce matin . Nini se retrouve seule après la mort de son Polyte, qui la battait, la trompait et la délaissait. Paumée dans les bas-fonds parisiens, errant de trottoirs en troquets, une virée dans le quartier de l’Arsenal renverse son destin. Elle découvre alors une force surhumaine et devient la Môme Catch-Catch, qu’on paie pour casser des gueules. Au détour d’une nuit difficile, elle rencontre Fernand, un musicien audacieux qui l’encourage à rêver d’un avenir meilleur, alors que la France découvre les plaisirs des premiers congés payés.

Dans une mise en scène minimaliste, entre humour et mélancolie, il s’agit d’une quête de liberté et d’amour qui invite à réfléchir sur les cicatrices du passé et la beauté du renouveau. Cette aventure humaine et touchante résonne avec les combats d’aujourd’hui.

Le spectacle conte musical est gratuit à partir de 21 h sur la scène couverte. Places limitées. Réservation repas plat et dessert à 25 € (hors boisson). www.okorrigangourmand.fr ou au 0642660490.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .

O’ Korrigan Gourmand 10 rue des plages Trélévern 22660 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 42 66 04 90

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L’événement Conte musical Fernand et sa régulière Trélévern a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose