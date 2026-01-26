Soirée Dansante Années 80-90-2000 Salle polyvalente Gondreville

Soirée Dansante Années 80-90-2000

Salle polyvalente 29 rue du Gué Gondreville Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-02-28 20:30:00

fin : 2026-02-28 23:59:00

2026-02-28

Soirée dansante des années 80 90 2000, animée par l’orchestre COSMOS 3000 de 20h30 à 2h00.

Billetterie sur Hello Asso ou sur place

Buvette et petite restauration (crêpe et gaufres)Tout public

Salle polyvalente 29 rue du Gué Gondreville 54840 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 71 96 71 82 comitedesfetes.gondreville@gmail.com

English :

80s 90s 2000s dance party, hosted by the COSMOS 3000 orchestra from 8:30 pm to 2:00 am.

Tickets on Hello Asso or on site

Refreshments and snacks (crêpes and waffles)

L’événement Soirée Dansante Années 80-90-2000 Gondreville a été mis à jour le 2026-01-26 par MT TERRES TOULOISES