SOIRÉE DANSANTE ANNÉES 80 Espondeilhan
vendredi 10 juillet 2026 · Espondeilhan
Informations pratiques
Espondeilhan
SOIRÉE DANSANTE ANNÉES 80
Avenue de la Gare Espondeilhan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Organisée par les Amis de Notre Dame des Pins, profitez d’une soirée dansante sur le thème des années 80 animée par le groupe Karmacoustic.
Apéritif musical et petite restauration sur place.
Organisée par les Amis de Notre Dame des Pins, profitez d’une soirée dansante sur le thème des années 80 animée par le groupe Karmacoustic.
Apéritif musical et petite restauration sur place.
Entrée libre. .
Avenue de la Gare Espondeilhan 34290 Hérault Occitanie +33 6 87 18 28 36 comespondeilhan@gmail.com
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English :
Organized by the Friends of Notre Dame des Pins, enjoy an 80s-themed dance party featuring the band Karmacoustic.
Live music and light refreshments will be available on site.
L’événement SOIRÉE DANSANTE ANNÉES 80 Espondeilhan a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 ADT34
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