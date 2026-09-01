Informations pratiques

Mers-les-Bains

Soirée dansante Jo Kaul

1 Avenue des Villes Soeurs Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 22:30:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Soirée dansante Mix généraliste by Jo Kaul.

Entrée gratuite

Soirée dansante Mix généraliste by Jo Kaul.

Entrée gratuite .

1 Avenue des Villes Soeurs Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 83 57 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dance Party: Eclectic Mix by Jo Kaul.

Free admission

L’événement Soirée dansante Jo Kaul Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-25 par DESTINATION LE TREPORT MERS