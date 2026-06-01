Bazoches-sur-le-Betz

Soirée dansante les années 80

22 Rue du Midi Bazoches-sur-le-Betz Loiret

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

27

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

L’association Zicabazoches organise une soirée dansante sur le thème des années 80. Réservations au plus tard le 10 Juin.

L’association Zicabazoches organise une soirée dansante sur le thème des années 80. Réservations au plus tard le 10 Juin. 27 .

22 Rue du Midi Bazoches-sur-le-Betz 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 79 85 09 83

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English :

The Zicabazoches association is organizing an 80s-themed dance party. Reservations by June 10.

L’événement Soirée dansante les années 80 Bazoches-sur-le-Betz a été mis à jour le 2026-05-31 par OT 3CBO