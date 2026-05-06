Soirée dansante moules-frites La Chaux d’Arçon Arçon
Soirée dansante moules-frites La Chaux d’Arçon Arçon samedi 6 juin 2026.
Arçon
Soirée dansante moules-frites
La Chaux d’Arçon Chalet de la Musique Arçon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:00:00
fin : 2026-06-06 23:30:00
Date(s) :
2026-06-06
A partir de 20h.
Organisée par la société la Perce-Oreilles .
Soirée moules-frites dansante avec DJ Steph (tous styles).
20€ adulte, 10€ enfant (-10 ans).
Réservations auprès de Julien ou Nathan jusqu’au 27 mai dernier délai. Règlement sur place. .
La Chaux d’Arçon Chalet de la Musique Arçon 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 87 83 56
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English : Soirée dansante moules-frites
L’événement Soirée dansante moules-frites Arçon a été mis à jour le 2026-05-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS