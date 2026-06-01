Pithiviers-le-Vieil

Soirée dansante

Pithiviers-le-Vieil Loiret

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

L’association Top’ A Dance organise une grande soirée dansante le samedi 13 juin 2026 dès 20h30 à la Salle des Fêtes de Pithiviers-le-Vieil ! Un DJ anime l’événement avec tous les styles de musiques, agrémenté de démos du club. Entrée à 15 € et demi-tarif pour les moins de 14 ans.

La piste de danse s’enflamme dans le Pithiverais ! L’association Top’ A Dance invite les passionnés de rythme et les amateurs de convivialité à sa grande soirée dansante le samedi 13 juin 2026. L’événement s’installe à la Salle des Fêtes de Pithiviers-le-Vieil à partir de 20h30 pour une nuit mémorable.

Un DJ professionnel assure l’ambiance en proposant une programmation variée pour danser sur tous les styles musicaux. Au cours de la soirée, les spectateurs admirent également de magnifiques démonstrations chorégraphiques réalisées par les membres du club. Côté tarifs, l’entrée s’élève à 15 € pour les adultes et passe à demi-tarif pour les enfants jusqu’à 14 ans. Ce rendez-vous festif à Pithiviers-le-Vieil promet de beaux moments de partage et d’énergie. 15 .

Pithiviers-le-Vieil 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 30 25 12

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English :

The Top’ A Dance association is organizing a big dance party on Saturday June 13, 2026 from 8.30pm at the Salle des Fêtes in Pithiviers-le-Vieil! A DJ will enliven the event with all styles of music, plus club demos. Admission 15? and half-price for under-14s.

L’événement Soirée dansante Pithiviers-le-Vieil a été mis à jour le 2026-05-30 par OT GRAND PITHIVERAIS