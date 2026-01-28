Soirée dansante Pop Rock Salle Louise Michel Château-Chinon (Ville)
Soirée dansante Pop Rock Salle Louise Michel Château-Chinon (Ville) samedi 25 avril 2026.
Soirée dansante Pop Rock
Salle Louise Michel 1B Place Gudin Château-Chinon (Ville) Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-25 23:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Morvan Festi Rencontres vous propose une soirée dansante pop-rock avec repas coq au vin et apéro offert. La soirée sera animé par Carpe Diem. .
Salle Louise Michel 1B Place Gudin Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 63 57 50
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English : Soirée dansante Pop Rock
L’événement Soirée dansante Pop Rock Château-Chinon (Ville) a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs