Soirée dansante Pop Rock Salle Louise Michel Château-Chinon (Ville)

Soirée dansante Pop Rock

Salle Louise Michel 1B Place Gudin Château-Chinon (Ville) Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25 23:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Morvan Festi Rencontres vous propose une soirée dansante pop-rock avec repas coq au vin et apéro offert. La soirée sera animé par Carpe Diem. .

Salle Louise Michel 1B Place Gudin Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 63 57 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée dansante Pop Rock

L’événement Soirée dansante Pop Rock Château-Chinon (Ville) a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs