Informations pratiques

Seebach

Soirée dansante

Rue Louis Kamm Seebach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-14 18:30:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

Rendez-vous pour une grande soirée dansante placée sous le signe de la convivialité et du partage.

Rendez-vous pour une grande soirée dansante placée sous le signe de la convivialité et du partage. L’orchestre Top’s animera la piste jusqu’à 2h, pour une ambiance festive et entraînante. Une petite restauration sera proposée tout au long de la soirée avec tartes flambées, dampfnüdle, soupe aux légumes, knacks et desserts. L’animation sera assurée par ECB Betschdorf.

L’événement est organisé par une association œuvrant exclusivement pour le soutien aux enfants hospitalisés et pour la recherche en cardiologie pédiatrique aux hôpitaux universitaires de Strasbourg et Haguenau. En participant à cette soirée, vous contribuez à soutenir une belle cause tout en partageant un moment chaleureux et festif. 0 .

Rue Louis Kamm Seebach 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 77 19 contact@helenedecoeur.com

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English :

Join us for a great evening of dancing, conviviality and sharing.

L’événement Soirée dansante Seebach a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme de l’Alsace Verte