Soirée Danse Folklorique Nieul-le-Virouil
samedi 25 juillet 2026 · Nieul-le-Virouil
Informations pratiques
Nieul-le-Virouil
Soirée Danse Folklorique
place de l’Église Nieul-le-Virouil Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:30:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Soirée danse Folklorique animée par le groupe Li Dansaire Dóu Grand Cavaou de Fos sur Mer.
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place de l’Église Nieul-le-Virouil 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 33 08 76
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English :
Folk dance evening hosted by the Li Dansaire D’eau Grand Cavaou group from Fos-sur-Mer.
L’événement Soirée Danse Folklorique Nieul-le-Virouil a été mis à jour le 2026-07-08 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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