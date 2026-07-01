Informations pratiques

Nieul-le-Virouil

Soirée Danse Folklorique

place de l’Église Nieul-le-Virouil Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 20:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Soirée danse Folklorique animée par le groupe Li Dansaire Dóu Grand Cavaou de Fos sur Mer.

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place de l’Église Nieul-le-Virouil 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 33 08 76

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English :

Folk dance evening hosted by the Li Dansaire D’eau Grand Cavaou group from Fos-sur-Mer.

L’événement Soirée Danse Folklorique Nieul-le-Virouil a été mis à jour le 2026-07-08 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge