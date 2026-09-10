AGENDA · Nantes
Soirée danse Semba et animations afro, La Générale, Caserne Mellinet, Nantes
jeudi 17 septembre 2026 · La Générale, Caserne Mellinet · Nantes
Informations pratiques
Soirée danse Semba et animations afro Jeudi 17 septembre, 19h30 La Générale, Caserne Mellinet Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T19:30:00+02:00 – 2026-09-17T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-17T19:30:00+02:00 – 2026-09-17T21:00:00+02:00
Venez vous déhancher sur le dancefloor aux tempos vifs et enjoués de la semba et de la kizomba
• 19h30-20h30 : Initiation kizomba/semba
• 21h00 : Animation afro avec Afrolove et DJ set par
DJQDS
Ouvert à tous·tes, gratuit
La Générale, Caserne Mellinet 31 Rue Gabrielle le Pan de Ligny, Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire
soirée danse
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