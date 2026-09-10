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Soirée danse Semba et animations afro, La Générale, Caserne Mellinet, Nantes

jeudi 17 septembre 2026 · La Générale, Caserne Mellinet · Nantes

Soirée danse Semba et animations afro, La Générale, Caserne Mellinet, Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Lieu
La Générale, Caserne Mellinet
Adresse
31 Rue Gabrielle le Pan de Ligny, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Soirée danse Semba et animations afro Jeudi 17 septembre, 19h30 La Générale, Caserne Mellinet Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T19:30:00+02:00 – 2026-09-17T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-17T19:30:00+02:00 – 2026-09-17T21:00:00+02:00

Venez vous déhancher sur le dancefloor aux tempos vifs et enjoués de la semba et de la kizomba
• 19h30-20h30 : Initiation kizomba/semba
• 21h00 : Animation afro avec Afrolove et DJ set par
DJQDS
Ouvert à tous·tes, gratuit

La Générale, Caserne Mellinet 31 Rue Gabrielle le Pan de Ligny, Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire
soirée danse

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