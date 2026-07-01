Soirée de clôture à la Micro-Folie La Guerche-de-Bretagne
mercredi 29 juillet 2026 · La Guerche-de-Bretagne
Informations pratiques
La Guerche-de-Bretagne
Soirée de clôture à la Micro-Folie
3 Rue du 8 Mai La Guerche-de-Bretagne Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 19:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Soirée de clôture et bilan de la première saison à la Micro-Folie
Le musée numérique, installé au premier étage de La Salorge, s’apprête à achever sa toute première saison d’ouverture. Pour marquer cette fin de cycle avant la trêve estivale, la municipalité invite le public à une soirée rétrospective le mercredi 29 juillet 2026 à 19h.
L’occasion de revenir sur les temps forts de ces derniers mois à travers 9 œuvres d’art majeures qui ont marqué les esprits, avant de partager un moment de convivialité.
Fermeture annuelle À la suite de cet événement, la Micro-Folie sera fermée pendant un mois pour sa pause d’été.
Rentrée Réouverture et reprise des animations dès le mois de septembre 2026.
Tarif Entrée libre et gratuite. .
3 Rue du 8 Mai La Guerche-de-Bretagne 35130 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 68 66 88 32
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English :
L’événement Soirée de clôture à la Micro-Folie La Guerche-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-07-06 par OT VITRE