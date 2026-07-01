Informations pratiques

La Guerche-de-Bretagne

Soirée de clôture à la Micro-Folie

3 Rue du 8 Mai La Guerche-de-Bretagne Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 19:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Soirée de clôture et bilan de la première saison à la Micro-Folie

Le musée numérique, installé au premier étage de La Salorge, s’apprête à achever sa toute première saison d’ouverture. Pour marquer cette fin de cycle avant la trêve estivale, la municipalité invite le public à une soirée rétrospective le mercredi 29 juillet 2026 à 19h.

L’occasion de revenir sur les temps forts de ces derniers mois à travers 9 œuvres d’art majeures qui ont marqué les esprits, avant de partager un moment de convivialité.

Fermeture annuelle À la suite de cet événement, la Micro-Folie sera fermée pendant un mois pour sa pause d’été.

Rentrée Réouverture et reprise des animations dès le mois de septembre 2026.

Tarif Entrée libre et gratuite. .

3 Rue du 8 Mai La Guerche-de-Bretagne 35130 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 68 66 88 32

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English :

L’événement Soirée de clôture à la Micro-Folie La Guerche-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-07-06 par OT VITRE