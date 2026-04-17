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Soirée de clôture au bar culturel associatif le 18 Castelfranc

Soirée de clôture au bar culturel associatif le 18 Castelfranc

Soirée de clôture au bar culturel associatif le 18 Castelfranc samedi 9 mai 2026.

Ville : 46140 Castelfranc

Département : Lot

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 7 7 Général

Castelfranc

Soirée de clôture au bar culturel associatif le 18

Castelfranc Lot

Tarif : 7 – 7 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 18:00:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Le bar culturel le 18 vous invite à venir fêter la fin de sa cinquième saison lors d'une soirée de clôture.

Une prog riche et variée, avec de l'éléctro-jazz, de la musique latine, un clown pyrotechnicien, et un DJ de folie pour vous entraîner jusqu'au bout de la soirée.

Le bar culturel le 18 vous invite à venir fêter la fin de sa cinquième saison lors d'une soirée de clôture.

Une prog riche et variée, avec de l'éléctro-jazz, de la musique latine, un clown pyrotechnicien, et un DJ de folie pour vous entraîner jusqu'au bout de la soirée.

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Castelfranc 46140 Lot Occitanie   derrierelusine@gmail.com

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English :

The cultural bar le 18 invites you to come and celebrate the end of its fifth season at a closing party.

A rich and varied program, with electro-jazz, Latin music, a pyrotechnic clown, and a crazy DJ to carry you through the evening.

L’événement Soirée de clôture au bar culturel associatif le 18 Castelfranc a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Cahors Vallée du Lot