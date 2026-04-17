Soirée de clôture au bar culturel associatif le 18 Castelfranc
Soirée de clôture au bar culturel associatif le 18 Castelfranc samedi 9 mai 2026.
Castelfranc
Soirée de clôture au bar culturel associatif le 18
Castelfranc Lot
Tarif : 7 – 7 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 18:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Le bar culturel le 18 vous invite à venir fêter la fin de sa cinquième saison lors d'une soirée de clôture.
Une prog riche et variée, avec de l'éléctro-jazz, de la musique latine, un clown pyrotechnicien, et un DJ de folie pour vous entraîner jusqu'au bout de la soirée.
Le bar culturel le 18 vous invite à venir fêter la fin de sa cinquième saison lors d'une soirée de clôture.
Une prog riche et variée, avec de l'éléctro-jazz, de la musique latine, un clown pyrotechnicien, et un DJ de folie pour vous entraîner jusqu'au bout de la soirée.
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Castelfranc 46140 Lot Occitanie derrierelusine@gmail.com
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English :
The cultural bar le 18 invites you to come and celebrate the end of its fifth season at a closing party.
A rich and varied program, with electro-jazz, Latin music, a pyrotechnic clown, and a crazy DJ to carry you through the evening.
L’événement Soirée de clôture au bar culturel associatif le 18 Castelfranc a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Cahors Vallée du Lot