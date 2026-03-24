Soirée de clôture Beaulieu-lès-Loches

Soirée de clôture Rue des Viantaises Beaulieu-lès-Loches 2026-09-26

Soirée de clôture Beaulieu-lès-Loches samedi 26 septembre 2026.

Soirée de clôture

Rue des Viantaises Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Soirée de clôture de la saison 2026.
Concert et feu d’artifice.
Soirée de clôture de la saison 2026.
Concert et feu d’artifice.   .

Rue des Viantaises Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 62 86 52 10  contact@guinguette-lesjavanaises.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Closing party for the 2026 season.
Concert and fireworks.

L’événement Soirée de clôture Beaulieu-lès-Loches a été mis à jour le 2026-03-24 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

Prochains événements à Beaulieu-lès-Loches (Indre-et-Loire)