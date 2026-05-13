Soirée de clôture de l’exposition « Curieux de Natures », Etappenstall, Erstein

Soirée de clôture de l’exposition « Curieux de Natures » Samedi 23 mai, 20h00 Etappenstall Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

L’exposition « Curieux de natures », imaginée par l’Etappenstall musée-expos, explore le dialogue entre nature et création artistique à travers les métiers d’art de cinq artisans. Pensée comme un cabinet de curiosités contemporain, elle transforme l’espace en micro-mondes à observer, où réel et imaginaire, fragile et résistant, intime et universel se rencontrent. Les créations contemporaines et les savoir-faire anciens se répondent pour susciter l’émerveillement : les ensembles anatomiques en textile de Frédérique Stoltz, le petit monde animalier de Charlotte Heurtier, les formes minérales de Vero Reato, les paysages précieux de Maïa Mentrel et les sculptures animalières hyperréalistes de Jacques Wetterer invitent le visiteur à observer, s’étonner et contempler.

Invité d’honneur, le musée Lalique incarne magistralement ce dialogue entre nature, technique et imaginaire autour d’une sélection de rééditions d’oeuvres de René Lalique et de créations de ses successeurs.

Au programme : découverte ludique avec deux jeux d’énigmes, l’un pour le public familial, l’autre pour les adolescents et les adultes. Le finissage en présence des artisans d’art à 21h sera également pour le public un moment festif et d’échange privilégié.

Etappenstall 16 rue du Général de Gaulle, 67150 Erstein, Bas-Rhin, Grand Est, France Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est 03 90 29 93 55 https://www.ville-erstein.fr/epanouissante/culture/etappenstall-musee-expos-erstein/ Unique en Alsace, l’Etappenstall propose des expositions exclusivement temporaires qui valorisent le patrimoine, explorent des disciplines artistiques et des sujets de société. Chaque saison culturelle la programmation est construite autour d’un thème différent.

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L’exposition « Curieux de natures », imaginée par l’Etappenstall musée-expos, explore le dialogue entre nature et création artistique à travers les métiers d’art de cinq artisans. Pensée comme un de …

©Myriam Del Vecchio, Etappenstall, Ville d’Erstein