Informations pratiques

Fontiers-Cabardès

SOIRÉE DE CLÔTURE DES CABARETS DU CHAT AVEC DJ DABEDIDABEDA, MADAME, D-FRAK & DJ CAT !

Fontiers-Cabardès Aude

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 19:00:00

fin : 2026-08-15 01:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Venez vivre une soirée magnifique placée sous le signe du rire, de la liberté et de la bonne humeur avec deux spectacles clown et théâtre !

Au programme

– Dès 19h 30 DJ DABEDIDABEDA, pour une ambiance cool et planante

– A 21h Découvrez l’incroyable et l’unique MADAME, elle nous invite dans un dernier récital à la fois précieux et subversif, qui emprunte aux codes de l’effeuillage burlesque, de l’expressionnisme allemand et de la chanson réaliste ! A découvrir absolument !

– A 22h 30 Laissez vous surprendre par D-FRAK, groupe reconnu et absolument génialissime et métaphysique aux rythmes électro world et poésie.

– A 00h00 DJ Cat On the Dance Floor Que vous soyez amateur de spectacles vivants, curieux ou

simplement en quête d’une soirée originale, les Cabarets du Chat vous ouvrent leur portes pour un moment convivial et plein d’émotions. Nous vous attendons !

* ouverture du site à 19h

* Parking, bar et restauration sur place

.

Fontiers-Cabardès 11310 Aude Occitanie lechatbarre@gmail.com

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English :

Come enjoy a wonderful evening filled with laughter, freedom, and good cheer, featuring two clown and theater performances!

On the program:

– Starting at 7:30 p.m.: DJ DABEDIDABEDA, for a cool, trippy vibe

– At 9:00 p.m.: Discover the incredible and one-of-a-kind MADAME, as she invites us to a final recital that’s both exquisite and subversive, drawing on the traditions of burlesque striptease, German Expressionism, and realist song! A must-see!

– At 10:30 p.m.: Let yourself be surprised by D-FRAK, a renowned, absolutely brilliant, and metaphysical band blending electro-world rhythms and poetry.

– At 12:00 a.m.: DJ Cat %AB On the Dance Floor %BB Whether you’re a fan of live performances, just curious, or

simply looking for a unique night out, Les Cabarets du Chat welcomes you for a fun and exciting evening. We look forward to seeing you!

* Doors open at 7:00 p.m.

* Parking, bar, and dining available on site

L’événement SOIRÉE DE CLÔTURE DES CABARETS DU CHAT AVEC DJ DABEDIDABEDA, MADAME, D-FRAK & DJ CAT ! Fontiers-Cabardès a été mis à jour le 2026-07-30 par