SOIREÉ DE DÉCOUVERTE DE L’ASTRONOMIE, Saint-Pierre Martinique, Saint-Pierre

SOIREÉ DE DÉCOUVERTE DE L'ASTRONOMIE
Vendredi 15 mai, 18h45
Saint-Pierre
Martinique

Gratuit / Plus d’infos : 0596 52 82 42

Début : 2026-05-16T00:45:00+02:00 – 2026-05-16T03:00:00+02:00

Fin : 2026-05-16T00:45:00+02:00 – 2026-05-16T03:00:00+02:00

Déroulement :

Observation du ciel à l’oeil nu et aux instruments.

Actualité astronomique et spatiale.

Description du ciel : Planètes, constellations visibles durant le mois.

Exposé – Vidéo sur le thème : La naissance, la vie et la mort des étoiles.

Venez participer à notre soirée de découverte de l’astronomie au Centre de Découverte des Sciences de la Terre, à Saint-Pierre.