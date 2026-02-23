A fleur de pot Saint-Pierre

A fleur de pot

Rue de l’église Saint-Pierre Bas-Rhin

Début : Dimanche 2026-05-10 09:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Peu avant l’été, découvrez ce beau marché aux fleurs, ses animations et repartez avec tous ce qu’il vous faut pour vos jardinières ou votre jardin !

Comme chaque année, la commune de Saint-Pierre organise son marché aux plantes !



A fleur de pot permet aux professionnels de présenter une large gamme de fleurs, plants de légumes, arbustes d’ornement.

L’offre sera une nouvelle fois complétée par quelques stands de produits transformés.

Cela fait plusieurs années que l’événement entend promouvoir le jardin au naturel.

Possibilité de se restaurer sur place, animations organisées pour les plus jeunes.

Exposition dans la salle des fêtes.

Venez nombreux pour passer un moment très convivial entre petits et grands, il y aura même des activités et animations pour les plus jeunes.

A noter dans vos agendas et n’oubliez de préparer votre liste de plants pour votre jardin ! 0 .

Rue de l’église Saint-Pierre 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 15 95 82 29 comitedesfetes.sp@gmail.com

English :

Just before summer, discover this beautiful flower market and its activities, and leave with everything you need for your window boxes or garden!

