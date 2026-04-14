LES RANDOS NOCTURNE PÉYINORD MARTINIQUE « SAINT-PIERRE », Saint-Pierre Martinique, Saint-Pierre

LES RANDOS NOCTURNE PÉYINORD MARTINIQUE « SAINT-PIERRE » Mercredi 13 mai, 17h30 Saint-Pierre Martinique Martinique

Deux formules au choix : En demi-journée ou avec un déjeuner local. Tarif 1/2 journée 20€ Adultes et 12€ Enfants avec déjeuner 49€ Adultes et 30€ Enfants / Inscription obligatoire via QR Code, plus d’infos : 0696 61 49 52 0596 58 69 98

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-13T23:30:00+02:00 – 2026-05-14T03:00:00+02:00

Fin : 2026-05-13T23:30:00+02:00 – 2026-05-14T03:00:00+02:00

Saint-Pierre Martinique Nord Martinique Saint-Pierre 97250 Martinique Martinique [{« type »: « link », « value »: « http://kiwol.com »}]

Découverte de l’histoire de la commune, de ses sites patrimoniaux et vestiges de l’éruption de 1902,traversée nocturne de l’habitation Depaz. Niveau : 1 / Distance : 8km/ Durée 2h30 env / Déniv moyen