JOURNÉE DE L’INDIANITÉ, Saint-Pierre Martinique, Saint-Pierre

JOURNÉE DE L’INDIANITÉ Mercredi 6 mai, 14h00 Saint-Pierre Martinique Martinique
Gratuit / Plus d’infos : 0596 52 8242
A l’occasion de la commémoration de l’arrivée des premiers indiens à Saint-Pierre le 6 mai 1853 le CDST vous ouvre ses portes le 6 mai autour de rencontres, expositions et ateliers (programme à venir)