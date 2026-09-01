Informations pratiques

Angirey

Soirée de fin d’été à Angirey

Angirey Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Soirée de fin d’été organisée par l’ACCA d’Angirey à partir de 19h. Buvette et restauration rapide. Animation avec le groupe les Voleurs de Son . .

Angirey 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 81 85 87 11

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English :

L’événement Soirée de fin d’été à Angirey Angirey a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY