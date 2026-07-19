Soirée de la Mer au Restaurant L’Haliotis Plage de Trestraou Perros-Guirec

Informations pratiques

Perros-Guirec

Soirée de la Mer au Restaurant L’Haliotis

Plage de Trestraou 58 Boulevard Joseph le Bihan Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 19:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Une soirée sur le thème de la mer au Restaurant L’Haliotis avec un menu unique composé d’une sélection de fruits de mer frais, du poisson du moment et d’un savoureux dessert aux saveurs iodées. .

Plage de Trestraou 58 Boulevard Joseph le Bihan Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 57 63 00 43

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English :

L’événement Soirée de la Mer au Restaurant L’Haliotis Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme de Perros-Guirec