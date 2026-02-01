Soirée de la Saint Valentin à la Brasserie du Port Brasserie du Port Pont-à-Mousson
Soirée de la Saint Valentin à la Brasserie du Port, samedi 14 février à partir de 19h
Composez votre menu à la réservation, au choix entre deux entrées, deux plats et deux desserts
Réservations au 03 83 81 05 52Adultes
30 .
English :
Valentine’s evening at Brasserie du Port, Saturday February 14th from 7pm
Choose from two starters, two main courses and two desserts when you reserve your menu
For reservations call 03 83 81 05 52
