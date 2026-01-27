Soirée de lancement du podcast Le Fumoir (par La Pieuvre) w/ Teki Latex Bar à Bulles Paris

Soirée de lancement

Une semaine après la diffusion du premier épisode (Teki Latex, en ligne le 29 janvier sur toutes les plateformes de streaming), La Pieuvre vous invite à venir fêter le lancement officiel du podcast Le Fumoir jeudi 5 février au Bar à Bulles, en présence des invité·e·s du podcast et de Teki Latex aux platines.

Parce que la nuit est toujours une histoire, et que chacun·e a la sienne.

Le Podcast Le Fumoir, l’endroit dans la nuit où l’on se raconte

Il y a des nuits qui marquent des vies.

Des nuits fatidiques qui définissent des trajectoires et des personnalités tout entières. Des nuits qu’on vit mais aussi des nuits qu’on manque. Il y a des nuits qui durent une nuit, d’autres une vie entière. Des nuits rêvées et des nuits d’excès. Mais il y a aussi des nuits sans nuit et des nuits d’ennui.

D’une personne à une autre, la nuit peut revêtir plusieurs vêtements : des paillettes, des talons hauts, des tabliers, des uniformes, des masques… Elle peut se dérouler sous la lumière des projecteurs ou dans l’ombre de l’illégalité. Être une bénédiction ou une addiction. Nous permettre d’être quelqu’un d’autre ou celui ou celle qu’on est vraiment.

Dans Le Fumoir, au micro de Sylvain Di Cristo alias La Pieuvre – journaliste, DJ et observateur de la nuit – on raconte sa vie nocturne, ce qu’on a vécu, regretté, abandonné, ou ce qu’on rêve encore de vivre. Parce que la nuit est toujours une histoire. Et que chacun a la sienne.

Flyer soirée de lancement podcast Le Fumoir ; Crédits : La Pieuvre

La Pieuvre présente son nouveau projet : le podcast Le Fumoir, l’endroit dans la nuit où l’on se raconte.

Le jeudi 05 février 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Bar à Bulles 4, cité Véron 75018 Paris



