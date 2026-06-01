[Soirée de l’Ourse d’Or] La Grande Ourse Dieppe

Dieppe

[Soirée de l’Ourse d’Or]

La Grande Ourse 11 Avenue Normandie Sussex Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19 22:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Soirée festive

Vendredi 19 juin à 19h à L’Inattendu, venez partager avec nous un moment convivial pour la remise du Prix de l’Ourse d’Or 2026.

Au programme, des livres, de la bonne musique et un succulent barbecue

→ Entrée gratuite, repas 15€

→ Pensez à réserver vos places. .

La Grande Ourse 11 Avenue Normandie Sussex Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 9 82 37 27 70 lagrandeoursedieppe@gmail.com

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English : [Soirée de l’Ourse d’Or]

L’événement [Soirée de l’Ourse d’Or] Dieppe a été mis à jour le 2026-06-13 par Seine-Maritime Attractivité