Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

[Soirée de l’Ourse d’Or] La Grande Ourse Dieppe

[Soirée de l’Ourse d’Or] La Grande Ourse Dieppe vendredi 19 juin 2026.

Lieu : La Grande Ourse

Adresse : 11 Avenue Normandie Sussex

Ville : 76200 Dieppe

Département : Seine-Maritime

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Dieppe

[Soirée de l’Ourse d’Or]

La Grande Ourse 11 Avenue Normandie Sussex Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19 22:00:00

Date(s) :
2026-06-19

Soirée festive

Vendredi 19 juin à 19h à L’Inattendu, venez partager avec nous un moment convivial pour la remise du Prix de l’Ourse d’Or 2026.
Au programme, des livres, de la bonne musique et un succulent barbecue

→ Entrée gratuite, repas 15€
→ Pensez à réserver vos places.   .

La Grande Ourse 11 Avenue Normandie Sussex Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 9 82 37 27 70  lagrandeoursedieppe@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : [Soirée de l’Ourse d’Or]

L’événement [Soirée de l’Ourse d’Or] Dieppe a été mis à jour le 2026-06-13 par Seine-Maritime Attractivité

À voir aussi à Dieppe (Seine-Maritime)