Soirée de présentation de la saison Théâtre des Quinconces Le Mans
jeudi 3 septembre 2026 · Théâtre des Quinconces · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Soirée de présentation de la saison
Théâtre des Quinconces 4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03 19:00:00
fin : 2026-09-03
Date(s) :
2026-09-03
LE 3 SEPTEMBRE À 19H AU THÉÂTRE DES QUINCONCES On vous présente la saison !
LE 3 SEPTEMBRE À 19H AU THÉÂTRE DES QUINCONCES
On vous présente la saison !
AU PROGRAMME DE LA SOIRÉE
? Des artistes invité·es, dont vous découvrirez les créations cette saison
Justine Berthillot, Élise Chatauret, Marcial Di Fonzo Bo, Lucie Hanoy, Louise Hochet et Mathilde Monjanel, Issam Rachyq-Ahrad, Simon Roth
? La projection du film de saison réalisé par Éric Nivot
? Soirée mise en joie par Patachtouille et Baiser D’Épines
en complicité avec Hélène Gratet .
Théâtre des Quinconces 4 Place des Jacobins Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
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English :
SEPTEMBER 3, %C0, 7:00 P.M. AT THE TH%C9%C2TRE DES QUINCONCES: We’re presenting this season’s lineup!
L’événement Soirée de présentation de la saison Le Mans a été mis à jour le 2026-07-17 par CDT72
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