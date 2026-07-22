Soirée de présentation de la saison Théâtre des Quinconces Le Mans

jeudi 3 septembre 2026 · Théâtre des Quinconces · Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Soirée de présentation de la saison

Théâtre des Quinconces 4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-03 19:00:00

fin : 2026-09-03

Date(s) :

2026-09-03

LE 3 SEPTEMBRE À 19H AU THÉÂTRE DES QUINCONCES On vous présente la saison !

LE 3 SEPTEMBRE À 19H AU THÉÂTRE DES QUINCONCES

On vous présente la saison !

AU PROGRAMME DE LA SOIRÉE

? Des artistes invité·es, dont vous découvrirez les créations cette saison

Justine Berthillot, Élise Chatauret, Marcial Di Fonzo Bo, Lucie Hanoy, Louise Hochet et Mathilde Monjanel, Issam Rachyq-Ahrad, Simon Roth

? La projection du film de saison réalisé par Éric Nivot

? Soirée mise en joie par Patachtouille et Baiser D’Épines

en complicité avec Hélène Gratet .

Théâtre des Quinconces 4 Place des Jacobins Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

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English :

SEPTEMBER 3, %C0, 7:00 P.M. AT THE TH%C9%C2TRE DES QUINCONCES: We’re presenting this season’s lineup!

L’événement Soirée de présentation de la saison Le Mans a été mis à jour le 2026-07-17 par CDT72