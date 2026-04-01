Soirée de présentation de l’Opéra des Landes Place des Arènes Soustons

Soustons

Soirée de présentation de l’Opéra des Landes

Place des Arènes Espace culturel Roger Hanin Soustons Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 18:00:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Encore un peu de patience…

Nous avons hâte de vous dévoiler notre nouvelle programmation !

Pour découvrir tous les événements et surprises que nous vous avons préparés, restez connectés et préparez vous à une saison riche en découvertes !

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Pour découvrir tous les événements et surprises que nous vous avons préparés, restez connectés et préparez vous à une saison riche en découvertes ! .

Place des Arènes Espace culturel Roger Hanin Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Soirée de présentation de l’Opéra des Landes

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To discover all the events and surprises we’ve prepared for you, stay tuned and get ready for a season full of discoveries!

L’événement Soirée de présentation de l’Opéra des Landes Soustons a été mis à jour le 2026-04-14 par OTI LAS