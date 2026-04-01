Soirée de présentation de l’Opéra des Landes Place des Arènes Soustons
Soirée de présentation de l’Opéra des Landes Place des Arènes Soustons mercredi 22 avril 2026.
Soustons
Soirée de présentation de l’Opéra des Landes
Place des Arènes Espace culturel Roger Hanin Soustons Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 18:00:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Encore un peu de patience…
Nous avons hâte de vous dévoiler notre nouvelle programmation !
Pour découvrir tous les événements et surprises que nous vous avons préparés, restez connectés et préparez vous à une saison riche en découvertes !
Encore un peu de patience…
Nous avons hâte de vous dévoiler notre nouvelle programmation !
Pour découvrir tous les événements et surprises que nous vous avons préparés, restez connectés et préparez vous à une saison riche en découvertes ! .
Place des Arènes Espace culturel Roger Hanin Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée de présentation de l’Opéra des Landes
A little more patience?
We can’t wait to unveil our new program!
To discover all the events and surprises we’ve prepared for you, stay tuned and get ready for a season full of discoveries!
L’événement Soirée de présentation de l’Opéra des Landes Soustons a été mis à jour le 2026-04-14 par OTI LAS
À voir aussi à Soustons (Landes)
- Atelier-labo Méthode Feldenkrais & Mouvement dansé, Rue Jean Moulin Soustons 18 avril 2026
- Parcours VTT vert Les Montagnottes Soustons Landes 1 mai 2026
- L’Itiné’Rêve Soustons Landes 1 mai 2026
- Parcours VTT bleu Les Montagnottes Soustons Landes 1 mai 2026
- Boucle à vélo Soustons Azur Messanges Vieux-Boucau Soustons Landes 1 mai 2026