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Soirée de présentation de l’Opéra des Landes Place des Arènes Soustons

Soirée de présentation de l’Opéra des Landes Place des Arènes Soustons

Soirée de présentation de l’Opéra des Landes Place des Arènes Soustons mercredi 22 avril 2026.

Lieu : Place des Arènes

Adresse : Espace culturel Roger Hanin

Ville : 40140 Soustons

Département : Landes

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Soustons

Soirée de présentation de l’Opéra des Landes

Place des Arènes Espace culturel Roger Hanin Soustons Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 18:00:00
fin : 2026-04-22

Date(s) :
2026-04-22

Encore un peu de patience…

Nous avons hâte de vous dévoiler notre nouvelle programmation !

Pour découvrir tous les événements et surprises que nous vous avons préparés, restez connectés et préparez vous à une saison riche en découvertes !
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Place des Arènes Espace culturel Roger Hanin Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English : Soirée de présentation de l’Opéra des Landes

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L’événement Soirée de présentation de l’Opéra des Landes Soustons a été mis à jour le 2026-04-14 par OTI LAS

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