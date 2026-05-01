Gueberschwihr

Soirée de printemps au Domaine Xavier Schneider

42 Rue du Nord Gueberschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Le printemps est de retour, et avec lui l’envie de profiter des belles soirées en plein air, de se retrouver et de partager de bons moments. Places sont limitées pensez à réserver votre table.

Le printemps est de retour, et avec lui l’envie de profiter des belles soirées en plein air, de se retrouver et de partager de bons moments. Nous lançons cette année une soirée de printemps inédite, pensée comme un moment simple, festif et convivial au cœur de notre domaine.

Au programme bar à vin et à cocktails pour découvrir ou redécouvrir nos cuvées, tartes flambées préparées sur place, et ambiance musicale pour accompagner la soirée.

Un moment à vivre ensemble, une soirée entre amis, en famille ou entre collègues, pour profiter du printemps comme il se doit simplement, joyeusement, autour de bons produits et de belles rencontres.

Places sont limitées pensez à réserver votre table. .

42 Rue du Nord Gueberschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 6 85 30 21 59 schneider.xavier@orange.fr

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English :

Spring is back, and with it the desire to enjoy beautiful evenings outdoors, to get together and share good times. Places are limited: remember to reserve your table.

L’événement Soirée de printemps au Domaine Xavier Schneider Gueberschwihr a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach