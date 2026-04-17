Soirée de réouverture de la guinguette La Belle Verte Hutte de Velluire Les Velluire-sur-Vendée

Les Velluire-sur-Vendée

Soirée de réouverture de la guinguette La Belle Verte

Hutte de Velluire Guinguette La Belle Verte Les Velluire-sur-Vendée Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 17:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Venez fêter le printemps à la guinguette !

On ressort les gobelets, les rires et la bonne musique car la saison reprend… et la fête avec !

Quoi de mieux pour ça qu’une soirée avec 2 concerts

Les Wonky Stoats reviennent pour nous partager leur bon petit son rock

et seront suivis du BiG BAND duo qui nous proposera un joyeux mélange de jazz, pop et [insérer style musical] …

Ouverture de la guinguette à 17h

Sur place boissons, planches apéro.

Entrée gratuite avec une participation à prix libre demandée… Prévoyez de la monnaie pour le chapeau !

Guinguette La Belle Verte > parking à l’église de Velluire (85)

Événement facebook https://www.facebook.com/events/1912365942981537/ .

Hutte de Velluire Guinguette La Belle Verte Les Velluire-sur-Vendée 85770 Vendée Pays de la Loire +33 6 12 46 02 40 contact@asso-labelleverte.fr

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English :

Come celebrate spring at the guinguette!

L’événement Soirée de réouverture de la guinguette La Belle Verte Les Velluire-sur-Vendée a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin