Soirée de réouverture de la guinguette La Belle Verte Hutte de Velluire Les Velluire-sur-Vendée
Soirée de réouverture de la guinguette La Belle Verte Hutte de Velluire Les Velluire-sur-Vendée samedi 2 mai 2026.
Les Velluire-sur-Vendée
Soirée de réouverture de la guinguette La Belle Verte
Hutte de Velluire Guinguette La Belle Verte Les Velluire-sur-Vendée Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 17:00:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Venez fêter le printemps à la guinguette !
On ressort les gobelets, les rires et la bonne musique car la saison reprend… et la fête avec !
Quoi de mieux pour ça qu’une soirée avec 2 concerts
Les Wonky Stoats reviennent pour nous partager leur bon petit son rock
et seront suivis du BiG BAND duo qui nous proposera un joyeux mélange de jazz, pop et [insérer style musical] …
Ouverture de la guinguette à 17h
Sur place boissons, planches apéro.
Entrée gratuite avec une participation à prix libre demandée… Prévoyez de la monnaie pour le chapeau !
Guinguette La Belle Verte > parking à l’église de Velluire (85)
Événement facebook https://www.facebook.com/events/1912365942981537/ .
Hutte de Velluire Guinguette La Belle Verte Les Velluire-sur-Vendée 85770 Vendée Pays de la Loire +33 6 12 46 02 40 contact@asso-labelleverte.fr
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English :
Come celebrate spring at the guinguette!
L’événement Soirée de réouverture de la guinguette La Belle Verte Les Velluire-sur-Vendée a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin