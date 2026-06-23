Saint-Saire

Soirée de soutien au Burkina Faso

195 Rue de la Source Saint-Saire Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 16:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Soirée conviviale de soutien au Burkina Faso.

16h Visite de la ferme Marcotte.

18h 19h30 Temps d’échange avec l’association Relwende autour de la situation du village de Nambieguan.

Dès 19h30 Repas burkinabé en musique avec le Millepertuis Duo / Chansons d’Ici et d’Ailleurs. (repas sur réservation) .

195 Rue de la Source Saint-Saire 76270 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 97 10 74 scopmarcotte@gmail.com

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English : Soirée de soutien au Burkina Faso

L’événement Soirée de soutien au Burkina Faso Saint-Saire a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Bray Eawy