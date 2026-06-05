Soirée de soution à Togo vert et vivant Trégor La Mutante Lannion
Soirée de soution à Togo vert et vivant Trégor La Mutante Lannion vendredi 12 juin 2026.
Lannion
Soirée de soution à Togo vert et vivant Trégor
La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Musique mandingue moderne, reggae, afrobeat + Fest noz + Accordéon
DIYA FASO | 20h30
Une musique chaleureuse, festive et profondément fédératrice, portée par des textes pacifiques qui célèbrent la fraternité, l’amour et l’espoir.
Créé par le chanteur, auteur-compositeur et multi-instrumentiste burkinabé Salifou Diarra, le groupe réunit sept musiciens talentueux autour d’une fusion originale mêlant sonorités afro-mandingues, groove, reggae et afrobeat. Chantées principalement en dioula, leurs compositions créent un pont vibrant entre traditions d’Afrique de l’Ouest et musiques actuelles.
En février 2025 sort leur premier album, suivi d’une tournée estivale de plus de vingt dates dont plusieurs festivals majeurs des musiques du monde. Partout, DIYA FASO a conquis le public par l’énergie généreuse de son live, la puissance de ses rythmes et l’authenticité de sa présence scénique.
Résolument pensé pour la scène, le projet offre un concert dansant, accessible et fédérateur, capable de toucher un public de tous âges et de toutes sensibilités.
Présentation des actions de l’association TOGO VERT ET VIVANT TRÉGOR | 17h00
Dans un élan de solidarité internationale et de volonté commune de contribuer au développement durable, des Togolais et des Bretons se sont rencontrés et ont uni leurs forces pour créer une association. Inspirés par leurs expériences et leur passion partagée pour la solidarité, ils ont formé un lien solide et ont décidé de travailler ensemble pour faire une réelle différence. De ces rencontres est née une vision commune celle de promouvoir le développement durable au Togo en mettant en œuvre des projets concrets axés sur la santé, l’éducation et l’environnement.
MUSIKADOMIA Accordéons | 17h30
LECTURE DE TEXTES d’auteurs africains accompagnée au djembé | 18h30
SKEMM Fest Noz | 19h00
Et bien sûr la guinguette
Boissons et restauration locales et durables toute la soirée .
La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée de soution à Togo vert et vivant Trégor Lannion a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
À voir aussi à Lannion (Côtes-d'Armor)
- Le Lac des Cygnes Le Skope Lannion 5 juin 2026
- Balla Bangoura & Guests La Mutante Lannion 5 juin 2026
- Balla Bangoura & Guests La Mutante Lannion 5 juin 2026
- Dédicace Prix Noroît 2026 Olivia Elkaim Librairie Gwalarn Lannion 5 juin 2026
- Concert de l’orchestre symphonique et du joueur de oud Elias Bachoura rue de Kerampont Lannion 5 juin 2026