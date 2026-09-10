Soirée-débat – Mobilités actives : sources de conflits ?, Écopôle – CPIE, Nantes

Informations pratiques

Soirée-débat – Mobilités actives : sources de conflits ? Mardi 22 septembre, 18h30 Écopôle – CPIE Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-22T18:30:00+02:00 – 2026-09-22T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-22T18:30:00+02:00 – 2026-09-22T20:30:00+02:00

Les « rendez-vous d’Écopôle » permettent de conforter la connaissance et la culture commune au sein du réseau de l’environnement sur un sujet d’actualité et de valoriser l’expertise des acteurs du réseau sur le sujet en question. Ce sont également des espaces d’échange et d’interconnaissance entre acteurs, et, entre les acteurs et les habitants de l’agglomération, voire du département.

Format des Rendez-vous d’Écopôle :

• Intervention d’un membre du réseau et d’un expert sur une question en débat suivi d’échanges

• Durée : 1h30/2h de 18h à 20h, suivi d’un temps convivial

• Nombre de places disponibles : 30 personnes maximum

• Inscription recommandée. Gratuit

Le 22 septembre : Mobilités actives : sources de conflits ?

La ville de Nantes et sa métropole connaissent une profonde transformation de leurs espaces publics : nouvelles lignes de tramway, développement des aménagements cyclables, piétonisation de rues… Ces évolutions s’accompagnent de nouveaux usages et d’une diversification des mobilités (vélos, VAE, vélos-cargos, trottinettes électriques, etc.), rendant la cohabitation entre usagers plus complexe.

Aménagements parfois peu lisibles, comportements à risque, circulation des vélos en zones piétonnes, multiplication des chantiers… Ces difficultés alimentent des tensions et interrogent la place des mobilités actives dans l’espace public.

Nous proposons de prendre un peu de hauteur, sur cette question de cohabitation des différents modes de déplacements dans l’espace public, afin de mieux appréhender et partager les enjeux, les besoins, et explorer des pistes d’actions croisant les regards de chacun.e, pour s’orienter vers une ville (réellement) apaisée. »

Les intervenants (en construction) :

• Aurélien Boulé Fournir : Élu en charge des mobilités actives, Nantes Métropole

• Bénédicte Levionnais : Directrice du département des mobilités, Nantes Métropole

• Membre de l’association Rue de l’Avenir

Gratuit, sur inscription

Écopôle – CPIE 31 rue Louis Joxe, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ecopole.org/ »}] [{« link »: « https://www.ecopole.org/association/le-reseau-de-lenvironnement/rdv-ecopole/?utm_source=%5B%C3%89COP%C3%94LE%5D+Newsletter%2E%2E%2E+%28E-mail+Marketing+cr%C3%A9%C3%A9%28es%29+le+2026-06-29%29&utm_medium=Email »}]

Les rendez-vous d’Écopôle.