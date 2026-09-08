Soirée-débat : Se déplacer dans l’espace public sans conflit, une utopie ? Écopôle Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-22 18:30 – 20:30

Gratuit : oui Sur inscription Tout public

Soirée-débat : Se déplacer dans l’espace public sans conflit, une utopie ? La ville de Nantes et sa métropole connaissent une profonde transformation dans l’espace public : nouvelles lignes de tramway, développement des aménagements cyclables, piétonisation de rues… Ces évolutions s’accompagnent de nouveaux usages et d’une diversification des mobilités (vélos, VAE, vélos-cargos, trottinettes électriques, etc.), rendant la cohabitation entre usagers plus complexe. Lors d’une soirée débat, nous proposons de prendre un peu de hauteur, sur cette question de cohabitation des différents modes de déplacements dans l’espace public, afin de mieux appréhender et partager les enjeux, les besoins, et explorer des pistes d’actions croisant les regards de chacun.e, pour s’orienter vers une ville apaisée. Les regards croisés de 6 intervenants et leur connaissance du secteur nous permettront d’avoir un éclairage intéressant, et les échanges qui suivront devraient apporter une réflexion collective???? Inscription obligatoire

Écopôle Île de Nantes Nantes 44200

02 40 48 54 54 http://www.ecopole.com https://framaforms.org/22-sept-rdv-ecopole-1782738933



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