Soirée déguisée Rilly-sur-Vienne
Soirée déguisée Rilly-sur-Vienne samedi 7 mars 2026.
Soirée déguisée
Rilly-sur-Vienne Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Première manifestation de l’année du Comité des Fêtes de Rilly-sur-Vienne.
Sortez vos plus beaux déguisements et venez faire la fête ! Bonne ambiance garantie !
Soirée dansante animée par Dj Jayrom Gé.
Buvette et restauration sur place.
Rilly-sur-Vienne 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English :
The Rilly-sur-Vienne Festival Committee invites you to a colorful evening!
Come along with your own touch of fluo (accessories, disguises, etc.)
Entertainment will be provided by Festi Duo .
Catering and refreshments on site.
