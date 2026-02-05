Soirée déguisée

Rilly-sur-Vienne Indre-et-Loire

Début : Samedi 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Première manifestation de l’année du Comité des Fêtes de Rilly-sur-Vienne.

Sortez vos plus beaux déguisements et venez faire la fête ! Bonne ambiance garantie !

Soirée dansante animée par Dj Jayrom Gé.

Buvette et restauration sur place.

Rilly-sur-Vienne 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

The Rilly-sur-Vienne Festival Committee invites you to a colorful evening!

Come along with your own touch of fluo (accessories, disguises, etc.)

Entertainment will be provided by Festi Duo .

Catering and refreshments on site.

