Soirée des champs aux chants FERME COUMET Préchacq-les-Bains
jeudi 20 août 2026 · FERME COUMET · Préchacq-les-Bains
Informations pratiques
Préchacq-les-Bains
Soirée des champs aux chants
FERME COUMET 328 CHEMIN DE CHOURRON Préchacq-les-Bains Landes
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 16:00:00
fin : 2026-08-20 23:00:00
Date(s) :
2026-08-20
A partir de 19h
Couscous chalossais (agneau, poulet, chistorra) ou végétarien, salade de fruits-café 16€
Menus enfants et végétariens sur demande
Sur inscriptions 07.61.75.67.90
Le repas est suivi d’un concert par Les Frères Verveine un duo acoustique. Participation au chapeau
A partir de 19h
Couscous chalossais (agneau, poulet, chistorra) ou végétarien, salade de fruits-café 16€
Menus enfants et végétariens sur demande
Sur inscriptions 07.61.75.67.90
Le repas est suivi d’un concert par Les Frères Verveine un duo acoustique, guitare voix, William Larqué, Nicolas B. distillent de la Chanson française infusante en constante infusion.
Participation au chapeau .
FERME COUMET 328 CHEMIN DE CHOURRON Préchacq-les-Bains 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 75 67 90 fermecoumet@gmail.com
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English : Soirée des champs aux chants
Starting at 7:00 p.m.:
Chalosse-style couscous (lamb, chicken, chistorra) or vegetarian, fruit salad and coffee 16?
Children’s and vegetarian menus available upon request
Reservations required: 07.61.75.67.90
The meal will be followed by a concert by Les Frères Verveine, an acoustic duo. Donations welcome
L’événement Soirée des champs aux chants Préchacq-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Terres de Chalosse
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