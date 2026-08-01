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Soirée des champs aux chants FERME COUMET Préchacq-les-Bains

jeudi 20 août 2026 · FERME COUMET · Préchacq-les-Bains

Soirée des champs aux chants FERME COUMET Préchacq-les-Bains

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
FERME COUMET
Adresse
328 CHEMIN DE CHOURRON
Ville
40465 Préchacq-les-Bains
Département
Landes
Tarif
16 16 Tarif de base plein tarif

Préchacq-les-Bains

Soirée des champs aux chants

FERME COUMET 328 CHEMIN DE CHOURRON Préchacq-les-Bains Landes

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 16:00:00
fin : 2026-08-20 23:00:00

Date(s) :
2026-08-20

A partir de 19h
Couscous chalossais (agneau, poulet, chistorra) ou végétarien, salade de fruits-café 16€
Menus enfants et végétariens sur demande
Sur inscriptions 07.61.75.67.90

Le repas est suivi d’un concert par Les Frères Verveine un duo acoustique. Participation au chapeau
A partir de 19h
Couscous chalossais (agneau, poulet, chistorra) ou végétarien, salade de fruits-café 16€
Menus enfants et végétariens sur demande
Sur inscriptions 07.61.75.67.90

Le repas est suivi d’un concert par Les Frères Verveine un duo acoustique, guitare voix, William Larqué, Nicolas B. distillent de la Chanson française infusante en constante infusion.
Participation au chapeau   .

FERME COUMET 328 CHEMIN DE CHOURRON Préchacq-les-Bains 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 75 67 90  fermecoumet@gmail.com

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English : Soirée des champs aux chants

Starting at 7:00 p.m.:
Chalosse-style couscous (lamb, chicken, chistorra) or vegetarian, fruit salad and coffee 16?
Children’s and vegetarian menus available upon request
Reservations required: 07.61.75.67.90

The meal will be followed by a concert by Les Frères Verveine, an acoustic duo. Donations welcome

L’événement Soirée des champs aux chants Préchacq-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Terres de Chalosse

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