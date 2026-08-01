Soirée des champs aux chants FERME COUMET Préchacq-les-Bains

Informations pratiques

Préchacq-les-Bains

Soirée des champs aux chants

FERME COUMET 328 CHEMIN DE CHOURRON Préchacq-les-Bains Landes

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 16:00:00

fin : 2026-08-20 23:00:00

Date(s) :

2026-08-20

A partir de 19h

Couscous chalossais (agneau, poulet, chistorra) ou végétarien, salade de fruits-café 16€

Menus enfants et végétariens sur demande

Sur inscriptions 07.61.75.67.90

Le repas est suivi d’un concert par Les Frères Verveine un duo acoustique. Participation au chapeau

A partir de 19h

Couscous chalossais (agneau, poulet, chistorra) ou végétarien, salade de fruits-café 16€

Menus enfants et végétariens sur demande

Sur inscriptions 07.61.75.67.90

Le repas est suivi d’un concert par Les Frères Verveine un duo acoustique, guitare voix, William Larqué, Nicolas B. distillent de la Chanson française infusante en constante infusion.

Participation au chapeau .

FERME COUMET 328 CHEMIN DE CHOURRON Préchacq-les-Bains 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 75 67 90 fermecoumet@gmail.com

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English : Soirée des champs aux chants

Starting at 7:00 p.m.:

Chalosse-style couscous (lamb, chicken, chistorra) or vegetarian, fruit salad and coffee 16?

Children’s and vegetarian menus available upon request

Reservations required: 07.61.75.67.90

The meal will be followed by a concert by Les Frères Verveine, an acoustic duo. Donations welcome

L’événement Soirée des champs aux chants Préchacq-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Terres de Chalosse