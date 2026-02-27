Balade des 3 lavoirs Route de l’église Préchacq-les-Bains

Balade des 3 lavoirs

Route de l'église Parking du Foyer rural Préchacq-les-Bains Landes

Début : 2026-08-19

fin : 2026-08-19

2026-08-19

Lors d’une balade commentée d’environ 7 km, découvrez les 3 lavoirs, la petite fontaine, l’étang du Luc, l’ancien bourg et une palombière.

En cas de mauvais temps l’association propose, en salle, un diaporama sur les actions de L’Avoir envers le patrimoine et une conférence sur l’histoire du village

Cette balade commentée d’environ 7 kilomètres va permettre de découvrir les trois lavoirs que possède la commune et qui ont été, pour l’un, totalement reconstruit, et pour les deux autres restaurés, par l’association L’Avoir entre 2014 et 2018. Le circuit traverse également l’ancien bourg de la commune au pied de l’église constitué de l’ancien presbytère, des anciennes écoles de 1830 et 1880, du monument aux morts édifié en 1921. Un détour dans les barthes permettra de visiter une palombière. La balade s’achève à la grange de Haouresse avec un rafraîchissement et présentation de nichoirs à mésanges créés par L’Avoir.

En cas de mauvais temps l’association propose, en salle, un diaporama sur les actions de L’Avoir envers le patrimoine et une conférence sur l’histoire du village à l’aide de panneaux… .

+33 5 58 98 58 50 contact@chalosse.fr

English : Balade des 3 lavoirs

On a guided walk of around 7 km, discover the 3 wash-houses, the small fountain, the Etang du Luc, the old village and a pigeon farm.

In case of bad weather, the association offers a slide show on L’Avoir’s heritage activities and a lecture on the village’s history

