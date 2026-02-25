Balade du Valet de Coeur

Rdv au foyer rural Préchacq-les-Bains Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Jean-Pierre vous guidera sur environ 4 km en vous contant la vie du héros local, le chevalier Lahire, compagnon d’armes de Jeanne d’Arc et valet de cœur de nos jeux de cartes. A l’issue, exposition sur Lahire. Collation offerte.

Réservation obligatoire à l’office de tourisme Terres de Chalosse

Au cours d’une balade de trois à quatre kilomètres, Jean-Pierre vous présentera les maisons qui existaient à l’époque de La Hire et il vous racontera la vie de ce héros natif de Préchacq-les-Bains.

De retour au foyer rural, réception et exposition La Hire, le Valet de Cœur .

Réservation obligatoire à l’office de tourisme Terres de Chalosse .

Rdv au foyer rural Préchacq-les-Bains 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 58 50 contact@chalosse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Jean-Pierre will guide you for around 4 km, recounting the life of the local hero, Chevalier Lahire, Joan of Arc?s comrade-in-arms and the valet de coeur of our card games. Afterwards, an exhibition on Lahire. Complimentary snack.

Reservations required at Terres de Chalosse tourist office

L’événement Balade du Valet de Coeur Préchacq-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-23 par OT Terres de Chalosse