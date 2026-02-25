Causerie  La Hire est né à Préchacq-les-Bains  Thermes de Préchacq Préchacq-les-Bains

Causerie La Hire est né à Préchacq-les-Bains

Thermes de Préchacq Salons de l’établissement thermal Préchacq-les-Bains Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Vous découvrirez la vie du Valet de cœur auprès de Charles VII et de Jeanne d’Arc. Il vous dévoilera son parcours entre 1410 et 1442, année où il meurt à Montauban puis enterré à Montmorillon. Ce héros local vous fera traverser la France.

Réservation obligatoire à l’office de tourisme

Vous découvrirez la vie du Valet de cœur auprès de Charles VII et de Jeanne d’Arc. Il vous dévoilera son parcours entre 1410 et 1442, année où il meurt à Montauban puis enterré à Montmorillon. Ce héros local vous fera traverser la France. Peut-être est-il passé dans votre région.

Réservation obligatoire à l’office de tourisme Terres de Chalosse .

Thermes de Préchacq Salons de l’établissement thermal Préchacq-les-Bains 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 58 50 contact@chalosse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

You’ll discover the life of the Valet de Coeur to Charles VII and Joan of Arc. You’ll learn about his life between 1410 and 1442, when he died in Montauban and was buried in Montmorillon. This local hero will take you across France.

Reservations essential at the tourist office

L’événement Causerie La Hire est né à Préchacq-les-Bains Préchacq-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-23 par OT Terres de Chalosse