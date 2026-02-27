Balade à l’Abbaye de Divielle

Parking de l’église Préchacq-les-Bains Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Visite de l’église et observation de la statue de Jeanne d’Arc puis balade de 3 km vers l’abbaye de Divielle dont les derniers moines sont partis en 1932. De retour au foyer rural, réception et exposition L’abbaye de Divielle .

Réservation obligatoire à l’office de tourisme Terres de Chalosse

Jean-Pierre vous guidera pour la visite de l’église Saint-Jean-Baptiste de Préchacq-les-Bains. Puis, au cours d’une promenade en sous-bois de trois kilomètres, il vous contera l’histoire de l’abbaye de Divielle. Ce sera l’occasion d’apercevoir les ruines de cet ancien monastère qui a vu partir les derniers religieux en 1932.

De retour au foyer rural, réception et exposition L’abbaye de Divielle .

Réservation obligatoire à l’office de tourisme Terres de Chalosse .

Parking de l’église Préchacq-les-Bains 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 58 50 contact@chalosse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade à l’Abbaye de Divielle

Visit the church and see the statue of Joan of Arc, then take a 3 km walk to Divielle Abbey, where the last monks left in 1932.

L’événement Balade à l’Abbaye de Divielle Préchacq-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-23 par OT Terres de Chalosse