SOIREE DES PALAUDS Montaigu-Vendée
SOIREE DES PALAUDS Montaigu-Vendée samedi 25 avril 2026.
SOIREE DES PALAUDS
20 Rue du Stade Montaigu-Vendée Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
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20 Rue du Stade Montaigu-Vendée 85600 Vendée Pays de la Loire
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English :
L’événement SOIREE DES PALAUDS Montaigu-Vendée a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Terres de Montaigu