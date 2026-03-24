SOIREE DES PALAUDS Montaigu-Vendée

SOIREE DES PALAUDS Montaigu-Vendée samedi 25 avril 2026.

SOIREE DES PALAUDS

20 Rue du Stade Montaigu-Vendée Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

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20 Rue du Stade Montaigu-Vendée 85600 Vendée Pays de la Loire  

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English :

L’événement SOIREE DES PALAUDS Montaigu-Vendée a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Terres de Montaigu

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