Altillac

Soirée des Pompiers d’Altillac

salle polyvalente Altillac Corrèze

Tarif : – – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Les sapeurs-pompiers vous invitent à une grande soirée dansante et festive avec Dj Feytoo avec repas

Venez passez un moment inoubliable entre amis ou en famille dans une ambiance chaleureuse tout en soutenant les actions de nos pompiers

La soirée dansante est gratuite et ouverte à tous

Repas sur réservation avant le 06 Juin .

salle polyvalente Altillac 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 37 69 44

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English : Soirée des Pompiers d’Altillac

L’événement Soirée des Pompiers d’Altillac Altillac a été mis à jour le 2026-05-16 par Corrèze Tourisme