Soirée des Pompiers d’Altillac Altillac
Soirée des Pompiers d’Altillac Altillac samedi 13 juin 2026.
Altillac
Soirée des Pompiers d’Altillac
salle polyvalente Altillac Corrèze
Tarif : – – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Les sapeurs-pompiers vous invitent à une grande soirée dansante et festive avec Dj Feytoo avec repas
Venez passez un moment inoubliable entre amis ou en famille dans une ambiance chaleureuse tout en soutenant les actions de nos pompiers
La soirée dansante est gratuite et ouverte à tous
Repas sur réservation avant le 06 Juin .
salle polyvalente Altillac 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 37 69 44
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English : Soirée des Pompiers d’Altillac
L’événement Soirée des Pompiers d’Altillac Altillac a été mis à jour le 2026-05-16 par Corrèze Tourisme
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