Soirée des traditions basques

Patronage Haritz barne Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Soirée traditions (danses basques, musique…) et dégustations de taloa. .

Patronage Haritz barne Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée des traditions basques

L’événement Soirée des traditions basques Hasparren a été mis à jour le 2026-01-02 par Office de Tourisme Pays Basque