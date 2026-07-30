Soirée d’été au bistrot du Dormy rosé Aix, musique & bar à huitres Route du Havre Étretat

Informations pratiques

Étretat

Soirée d’été au bistrot du Dormy rosé Aix, musique & bar à huitres

Route du Havre Dormy House Étretat Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 18:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Le samedi 15 août, profitez d’une parenthèse estivale sur la terrasse du Bistrot à l’occasion d’une soirée en partenariat avec Maison AIX.

De 18h à 20h30, venez découvrir l’univers AIX avec son emblématique Defender AIX présent spécialement pour l’occasion.

Au programme

– Dégustation de rosé AIX

– Saxophoniste live pour accompagner votre soirée

– Bar à huîtres pour une touche gourmande

Un moment convivial à partager dans un cadre exceptionnel, entre saveurs, musique et art de vivre.

La soirée se poursuit au Bistrot réservez votre table et profitez de notre carte dans une ambiance chaleureuse. .

Route du Havre Dormy House Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 27 07 88 info@dormy-house.com

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English : Soirée d’été au bistrot du Dormy rosé Aix, musique & bar à huitres

L’événement Soirée d’été au bistrot du Dormy rosé Aix, musique & bar à huitres Étretat a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie