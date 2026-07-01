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AGENDA · Wettolsheim

Soirée d’été au domaine Moellinger Wettolsheim

vendredi 17 juillet 2026 · Wettolsheim

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
6 Rue de la 5ème Division Blindée
Ville
68920 Wettolsheim
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Wettolsheim

Soirée d’été au domaine Moellinger

6 Rue de la 5ème Division Blindée Wettolsheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-17 18:30:00
fin : 2026-07-17 23:30:00

Date(s) :
2026-07-17

Le Domaine Moellinger a le plaisir de vous inviter à sa soirée d’été ! Venez savourer une sélection de ses différents cépages, profiter d’une petite restauration sur place et partager un moment convivial au rythme d’une animation musicale.
Le Domaine Moellinger a le plaisir de vous inviter à sa soirée d’été ! Venez savourer une sélection de ses différents cépages, profiter d’une petite restauration sur place et partager un moment convivial au rythme d’une animation musicale. 0  .

6 Rue de la 5ème Division Blindée Wettolsheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 80 62 02  contact@vins-moellinger.com

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English :

Domaine Moellinger is pleased to invite you to its summer evening event! Come enjoy a selection of our different wines, savor some light refreshments on site, and share a convivial moment accompanied by live music.

L’événement Soirée d’été au domaine Moellinger Wettolsheim a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme de Colmar

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