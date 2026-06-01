Soirée d’été du panier de Mathieu Verteuil-d’Agenais
Soirée d’été du panier de Mathieu Verteuil-d’Agenais vendredi 26 juin 2026.
Verteuil-d’Agenais
Soirée d’été du panier de Mathieu
Place Alexis Audeon Verteuil-d’Agenais Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Soirée repas moules frites animé par DJ Randy le verteuillais.
Sur réservation. .
Place Alexis Audeon Verteuil-d’Agenais 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 50 74 44 93
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English : Soirée d’été du panier de Mathieu
L’événement Soirée d’été du panier de Mathieu Verteuil-d’Agenais a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Vallée du Lot et Garonne