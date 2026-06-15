Saint-Lothain

Soirée d’été Saint Lothain

Dans le village Saint-Lothain Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Cette année, nous avons imaginé un rendez-vous convivial, festif et intergénérationnel qui met à l’honneur notre patrimoine à travers deux temps forts

À 18h à l’église

Un intermède musical d’une heure à l’église avec le concert gratuit des chorales locales Les Madames et Les Paulettes.

Dès 19h au stade (repli à la salle des fêtes en cas de mauvais temps)

Une grande fête populaire au stade municipal, sous les tonnelles, avec repas maison (côte de bœuf ou saucisses-frites) et une soirée dansante animée par un DJ (Remix Hits), le tout avec une vue imprenable sur l’église illuminée.

Restauration

> Apéritif Planche de charcuterie, bière, crémant, vins, softs

>Repas côte de boeuf à 18€, saucisses à 15€, frites fraïches, fromages, dessert.

Repas enfant moins de 12 ans à 10€

Organisé par le Comité des fêtes de Saint-Lothain .

Dans le village Saint-Lothain 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 29 79 56 cdfsaintlothain@gmail.com

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English : Soirée d’été Saint Lothain

L’événement Soirée d’été Saint Lothain Saint-Lothain a été mis à jour le 2026-06-15 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA