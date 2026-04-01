Souancé-au-Perche

Soirée détente et food-truck à l’Herminette

36 rue d’Authon Souancé-au-Perche Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 20:00:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Oyé ! Oyé ! Les beaux jours reviennent et l’Herminette accueille le food truck Les Vagues Abondent avec leurs délicieuses galettes et crêpes pour une soirée détente tranquilou bilou au bord de l’eau.

On vous attend nombreux pour partager ce moment en toute convivialité !!

Oyé ! Oyé ! Les beaux jours reviennent et l’Herminette accueille le food truck Les Vagues Abondent avec leurs délicieuses galettes et crêpes pour une soirée détente tranquilou bilou au bord de l’eau.

On vous attend nombreux pour partager ce moment en toute convivialité !! .

36 rue d’Authon Souancé-au-Perche 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 25 58 22 43 guinguette.lherminette@gmail.com

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English :

Oyé! Oyé! The warm weather is back, and L’Herminette welcomes the Les Vagues Abondent food truck with its delicious galettes and crêpes for a relaxing evening by the water.

We look forward to seeing many of you there to share this moment of conviviality!

L’événement Soirée détente et food-truck à l’Herminette Souancé-au-Perche a été mis à jour le 2026-04-27 par OTs DU PERCHE