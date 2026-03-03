Soirée dictée à la bibliothèque

Bosmie-l’Aiguille Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Venez participer à un remue-méninges sous la forme d’une dictée, dans la salle Vienne, dans le bourg. Cette sixième rencontre est organisée par les bénévoles de la bibliothèque municipale et se veut intergénérationnelle.

Pour permettre votre autocorrection, le texte vous sera proposé après la relecture.

C’est un exercice qui se veut convivial, ludique et en aucun cas compétitif.

Les stylos et les feuilles de papier seront fournis !

A l’issue de cette dictée, le verre de l’amitié récompensera vos efforts.

N’hésitez pas à vous inscrire ! .

Bosmie-l’Aiguille 87110 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 38 58 17 bibliotheque.bosmie87@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

L’événement Soirée dictée à la bibliothèque Bosmie-l’Aiguille a été mis à jour le 2026-03-01 par OT Val de Vienne